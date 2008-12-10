Хто виграв і хто програв від створення коаліції

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що, обравши Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради і створюючи коаліцію трьох політичних сил, лідер БЮТ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, лідер блоку свого імені В.ЛИТВИН і «Наша Україна» виграли, а Президент Віктор ЮЩЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ програли.

Про це В.НЕБОЖЕНКО сказав у коментарі агентству УНІАН.

“Учора дуже сильно виграли ТИМОШЕНКО, ЛИТВИН і “Наша Україна”, котра знайшла в собі сили спробувати ще раз узяти владу всупереч бажанню ЮЩЕНКА, і дуже сильно програли ЮЩЕНКО і ЯНУКОВИЧ”, - сказав експерт.

В.НЕБОЖЕНКО зазначив, що вчора Ю.ТИМОШЕНКО опинилася в епіцентрі політичних інтриг. “У неї був вибір - іти на створення коаліції з Партією регіонів, але вони вимагали від неї відмови не тільки від ідеалів Майдану, а також економічної влади, і, що саме головне, вони вимагали політреформу, за якої ЯНУКОВИЧ легко, безболісно, без ризиків і принижень ставав би Президентом”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

За його словами, все це виявилося неприйнятним для Ю.ТИМОШЕНКО, і вона звернулася до протилежної групи - “Нашої України”.

Як зазначив В.НЕБОЖЕНКО, Президент зробив усе можливе для того, щоб союз БЮТ і “Нашої України” не відбувся, і “головне досягнення” В.ЮЩЕНКА полягало в тому, що він став головою партії “Наша Україна”, що давало можливість йому поставити стінку між НУ-НС і БЮТ.

“Він спокійно виїхав до Прибалтики (з візитом до Литви – УНІАНУ), знаючи чудово, що без нього НУ-НС нікуди не смикнеться. Але сталося несподіване для Президента: не зважаючи на його шалений опір, НУ-НС у більшості своїй пішов на другу спробу створення коаліції Блоку Литвина-НУ-НС і БЮТ і виграв у цьому”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Політолог зазначив, що кілька тижнів тому Президент призначив себе керівником НУ-НС, а вчора відбулося вже зняття самого В.ЮЩЕНКА з посади голови партії «Наша Україна». “Якщо більшість блоку виступають проти свого лідера, котрий не хотів союзу між БЮТ і НУ-НС, то це означає, що він уже не керівник”, - пояснив В.НЕБОЖЕНКО.

На його думку, В.ЮЩЕНКО потрапляє в дуже важку ситуацію, оскільки вперше за багато років у нього немає політичної організації, на яку він міг би спертися. “Є “Єдиний центр”, але там свій лідер, є кілька дуже близьких родичів і друзів”, - додав він.

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що це різко змінює ситуацію і відсовує В.ЮЩЕНКА на периферію політичної боротьби, принаймні, в парламенті.

“На якийсь момент ТИМОШЕНКО вдалося відновити навколо себе помаранчеву парламентську більшість. Як вона діятиме тепер, важко сказати, але, принаймні, в неї з`являється союзник - ЛИТВИН, який не приховував, що він не збирається бути термінатором парламенту і знищувати його. Він шалено чинитиме опір указам Президента про дострокові вибори”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Він вважає, що у В.ЮЩЕНКА залишається тільки один шлях - із завтрашнього дня розпочати інтенсивні переговори з Партією регіонів щодо створення реальної коаліції, але коаліції не парламентського типу, а політичного - між колишнім «пропомаранчевим» Президентом і «біло-блакитними».

Ю.ТИМОШЕНКО, на думку політолога, тим самим відкриває для себе шлях і до президентських, і до дострокових парламентських виборів, і ніхто не звинуватить її в зраді.