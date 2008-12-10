В НУ-НС кажуть, що на сьогодні коаліції скоріше немає, ніж є

Народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА сподівається, що до понеділка, 15 грудня, відбудеться справжнє підписання коаліційної угоди, і це не обмежиться лише імітацією створення коаліції між трьома фракціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

К.ЛЯПІНА зауважила, що на сьогодні не існує взагалі коаліційної угоди, яка нібито вчора була підписана. «Сьогодні на фракції ми дійшли висновку, що коаліційної угоди немає, ніхто з нас її не підписував, і нікого не уповноважували підписувати, і протягом 4 днів ми маємо або підписати угоду, або голова Верховної Ради зобов’язаний буде дезавіювати свою заяву про створення коаліції», - сказала вона.

К.ЛЯПІНА пояснила, що після оголошення про створення коаліції протягом 4-х днів мають бути надані підписи депутатів, які входять до коаліції, власне, як і сама коаліційна угода. За її словами, цей термін спливає в суботу, 13 грудня, і тому, оскільки це вихідний, то коаліційна угода має бути підписана до понеділка.

«Я залишаюсь оптимістом і вірю, що ми зможемо все ж таки чесно виробити угоду, за яку чесно проголосує наша фракція», - сказала вона.

К.ЛЯПІНА наголосила, що ті, хто вчора поспішав з оголошенням про створення коаліції, робили це з метою застрахуватися від позачергових виборів.

При цьому вона додала: «На сьогодні коаліції скоріше немає, ніж є».