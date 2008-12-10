Новий рік настане на секунду пізніше

23 години 59 хвилини 60 секунд - такий час покаже надточний атомний годинник в новорічну ніч, що наближається. І так уже довгий, високосний, 2008 рік триватиме довше ще на одну секунду, повідомляє РІА “Новости”.

Згідно з міжнародними домовленостями, час на планеті відлічується двома способами: за обертанням Землі навколо Сонця і за атомним годинником, який використовує внутрішні коливання атомів для дуже точного відліку часу. При цьому, домовилися вчені, ці два показники часу не повинні відрізнятися один від одного більш ніж на 0,9 секунди.

Так, у 1972 році була придумана "високосна" секунда. Міжнародні організації "координують" час, додаючи її до астрономічного року кожні 1-7 років наприкінці доби або 31 грудня, або 30 червня. Рік подовжували вже 23 рази, пише "Комсомольская правда". Останній раз - 31 грудня 2005 року.

Цього року час знову доведеться "продовжити", оголосили вчора фахівці Міжнародної служби оцінки параметрів обертання Землі. Тому новий, 2009 рік настане 31 грудня не після 23:59:59, а на секунду пізніше - після 23:59:60.

Коригування часу зробить високосний 2008 рік найдовшим за останні 16 років. Оскільки обертання Землі з часом сповільнюється, це може стати причиною частішого введення в календар секунди координації, зазначає Lenta.ru.