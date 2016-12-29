Україна розширила санкції проти Росії

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства за результатами засідання 29 грудня.

Зокрема, «застосовано санкції проти осіб, незаконно обраних до Державної думи Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, що були незаконно перереєстровані за російським законодавством. Також санкції запроваджено щодо посадових осіб російських правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії».

Рада національної безпеки і оборони України також застосувала санкції до колишніх керівників України, які оголошені в розшук і переховуються за кордоном та причетні до фінансування терористичної діяльності і гібридної агресії Росії проти України.

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Крім того, запроваджено санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі. Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня РНБО ввела додаткові санкції проти осіб, причетних до російської агресії проти України, а також до протиправних дій проти українського народу. За даними РНБО, тоді в санкційний список були додатково включені 335 фізичних та 167 юридичних осіб.