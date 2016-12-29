"Ті, хто зустрічав, були роздратовані": Тандіт розповів про передачу 15 сепаратистів на знак доброї волі

Про це сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми вже їдемо в машині у бік Бахмута і Слов'янська. Перед цим ми вийшли на нейтральну територію і передали туди колишніх 15 ув'язнених, як знак доброї волі. Ми підтвердили справою, що ми йдемо далі і хочемо зробити все, щоб відновився процес звільнення наших заручників", - розповів подробиці Тандіт.

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За його словами, передані бойовикам люди вчинили злочини проти цілісності України, в основному це стаття 258 - участь у незаконних військових формуваннях, тероризм. Серед них було 6 жінок.

"Під час передачі цих людей до мене підійшли люди, яких ми передавали, ми відійшли в сторону за автобус, вони стали дякувати за те, що ми робимо. Я побачив роздратування у тих, хто приїхав з Донецька та Луганська. Те, що було зроблено нами - і це наше рішення, напевно їм не дуже сподобалося", - додав Тандіт.

Як повідомила УНІАН прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, передача відбулася сьогодні в районі населеного пункту Майорск. Також щодо передачі полонених, яких бойовики утримують у себе, Гітлянська сказала, що це залежить від них.

Раніше українська сторона заявила, що видасть ОРДЛО 15 помилуваних осіб і розраховує на "гуманізм" у відповідь.

За словами радника голови СБУ, для України важливо йти далі, щоб забрати 48 заручників, яких утримують на окупованій території.

За словами Тандита, священики також говорили: враховуючи, що це знак доброї волі і він був приурочений до Різдва, потрібно, щоб звільнили всіх людей, так як у кожного заручника є близькі, які чекають його.