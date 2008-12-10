У Європі бачать, що репутація України і Росії страждає

Єврокомісія зазначає, що газові суперечки між Росією та Україною не сприяють репутації обох країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

“Це вже втретє схожа проблема спостерігається, і кожного разу взимку, коли споживання газу найбільш високе. І це, звичайно, не сприяє репутації Росії як країни-постачальника, так і України як країни-транзитера”, - сказав представник Єврокомісії.

За його словами, 9 грудня відбулися зустрічі представників Генерального директорату “Транспорт та Енергетика” Єврокомісії з представниками РАТ “Газпром” та України, у ході яких Єврокомісія закликала обидві сторони знайти остаточні рішення проблеми якнайшвидше.

Єврокомісія також висловила сподівання, що газові суперечки між Україною і Росією не вплинуть на постачання газу до Європи.

Ф.ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ також повідомив, що 9 січня відбудеться традиційне засідання газової координаційної групи ЄС для оцінки ситуації з постачанням газу.