У Європі бачать, що репутація України і Росії страждає
Черз газові суперечки
Єврокомісія зазначає, що газові суперечки між Росією та Україною не сприяють репутації обох країн.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.
“Це вже втретє схожа проблема спостерігається, і кожного разу взимку, коли споживання газу найбільш високе. І це, звичайно, не сприяє репутації Росії як країни-постачальника, так і України як країни-транзитера”, - сказав представник Єврокомісії.
За його словами, 9 грудня відбулися зустрічі представників Генерального директорату “Транспорт та Енергетика” Єврокомісії з представниками РАТ “Газпром” та України, у ході яких Єврокомісія закликала обидві сторони знайти остаточні рішення проблеми якнайшвидше.
Єврокомісія також висловила сподівання, що газові суперечки між Україною і Росією не вплинуть на постачання газу до Європи.
Ф.ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ також повідомив, що 9 січня відбудеться традиційне засідання газової координаційної групи ЄС для оцінки ситуації з постачанням газу.