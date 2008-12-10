У НУ-НС кажуть, що коаліції немає, а Литвина просто обдурили

Коаліції у Верховній Раді наразі немає, як немає й рішення фракції НУ-НС про участь у її створенні. Коаліційної угоди немає також, та жоден нардеп від НУ-НС не ознайомлений з таким документом, або його проектом. Литвин оголосив про створення “коаліції трьох” під впливом емоцій від свого обрання. А НУ-НС повівся з новим спікером непорядно та підтасував факти. Таку низку тез оголосив нардеп від Нашої України – Народної Самооборони Владислав Каськів у прямому ефірі програми “Шустер LIVE” вчора на телеканалі Україна.

Дослівно це прозвучало так: “Сьогодні не відбулося коаліції. Тому що де-факто ми можемо говорити, що Володимир Михайлович Литвин під впливом, очевидно, позитивних емоцій зробив політичну заяву. Але юридичного факту створення коаліції немає”.

Нардеп підкреслив, що “сьогодні жоден депутат з блоку "Наша Україна – Народна самооборона" з цим документом (коаліційною угодою – ред.) не ознайомлений. Рішення фракції про створення коаліції немає, але є всілякі прагнення її створити і реалізувати нарешті антикризову програму”.

“Не можна нечесними методами робити гарні справи. – Ствердив Каськів. - Я, безперечно, прихильник особисто коаліції "демократичної" в тому форматі, який є. Але нам очевидно – якщо ми покладемо руку на серце, – що сьогодні відбулося перекручування фактів...”

У відповідь на зауваження присутніх у студії журналістів, мовляв, виходить, що ті люди з НУ-НС які дали документ про згоду фракції на входження до коаліції трьох представникам блоку Литвина, просто обманули блок Литвина, Каськів заявив: “Я вважаю, м’яко кажучи, що це була непорядна поведінка і підтасовування фактів”.