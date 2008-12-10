У Литвина назвали всіх, хто парафував коаліційну угоду (прізвища)

Вчора перед обранням Володимира Литвина спікером ВР була парафоване коаліційна угода між БЮТ, НУ-НС і Блоком Литвина. Так стверджує нардеп від БЛ Олег Зарубінський.

Про це депутат заявив в прямому ефірі програми «Шустер live» на ТРК Україна, відповідаючи на висловлені іншими учасниками програми підозри, що «близькі до Віктора Ющенка» люди не підтримали створення коаліції трьох, і, тому, можна припустити, що спробують блокувати її роботу.

Вчора «о 16.00 відбулася навіть не робоча група, а переговорна група», - статус зборів Зарубінський підкреслив кілька разів. «Відбулася переговорна група, в роботі якої брали участь – перераховую: Зварич – близький до президента чи ні? Князевич – близький до президента чи ні?», запитував Зарубінський. Також нардеп назвав Стецьківа від "Народної самооборони" і пана Тарасюка – «заступник голови, як відомо, фракції «НУ – НС».

З боку БЮТа, за словами Зарубінського, були присутні пан Кожем`якін, перший віце-прем`єр Турчинов і пан Портнов. «З боку блоку Литвина був присутній я і Ігор Шаров. Так от: після роботи цієї переговорної групи – підкреслюю – над угодою, над «коаліційною угодою» вона була парафована тими людьми, які там знаходилися, - заявив нардеп.

До цього Зарубінський додав, що тільки потім зрозумів, що під поданим Литвину документом (на підставі якого спікер оголосив про створення коаліції трьох) не було підпису глави фракції НУ-НС В’ячеслава Кириленка. «Як я зараз розумію, підпис від "НУ – НС" стояв пана Тарасюка – заступника голови фракції. Повірте, я не знаю, чому не підписував Кириленко. Я його у цей момент не бачив, - сказав Зарубінський. - Він й переговори не вів – здається, взагалі сховався у цей момент».