Тимошенко: нова коаліція завтра заслухає звіт Нацбанку
19:22, 10 грудня 2008Політика
2177 0
Ситуація "вкрай ненормальна"
Нова коаліція має намір завтра заслухати звіт керівництва Національного банку України про ситуацію в банківській сфері країни.
Про це заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО в телезверненні до громадян країни в ефірі центральних каналів України.
Вона наголосила, що ситуація в банківській сфері на сьогодні «вкрай ненормальна».
«Вимагатимемо припинення корупції і спекуляцій на ринку гривні і долара, а також наполягатимемо на забороні банкам на свій розсуд підвищувати відсотки за кредитами, взятими на придбання квартир, на розвиток аграрного, малого і середнього бізнесу. Це ж стосується і споживчих кредитів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter