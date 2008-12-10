Тимошенко: нова коаліція завтра заслухає звіт Нацбанку

Нова коаліція має намір завтра заслухати звіт керівництва Національного банку України про ситуацію в банківській сфері країни.

Про це заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО в телезверненні до громадян країни в ефірі центральних каналів України.

Вона наголосила, що ситуація в банківській сфері на сьогодні «вкрай ненормальна».

«Вимагатимемо припинення корупції і спекуляцій на ринку гривні і долара, а також наполягатимемо на забороні банкам на свій розсуд підвищувати відсотки за кредитами, взятими на придбання квартир, на розвиток аграрного, малого і середнього бізнесу. Це ж стосується і споживчих кредитів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.