У БЮТ сподіваються, що коаліційну угоду підпишуть завтра

У БЮТ сподіваються, що депутати НУ-НС завтра підпишуть коаліційну угоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він повідомив, що сьогодні о 12.00 представники 3-х фракцій, які сформували більшість, – БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина – продовжать обговорення пропозицій щодо коаліційної угоди.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, в обговорюваному варіанті пропозиції “немає нічого нового”, і він практично не відрізняється від старого документа.

“Ми її (коаліційну угоду) зараз доопрацюємо, виконаємо цю формальність, і я думаю, що завтра фракція НУ-НС підпише документ», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також зазначив, що на сьогодні з фракцією НУ-НС не обговорюють кадрові питання. «Що стосується посад, то сьогодні ці питання розглядати не будуть», - сказав депутат, наголосивши, що розгляд цих питань зараз може стати каменем спотикання. З цих самих міркувань сьогодні не розглядається питання про призначення Андрія ПОРТНОВА головою Фонду держмайна замість Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також зазначив, що на сьогодні діє квота розподілу міністерських портфелів, затверджена раніше, і економічний блок уряду, згідно з цією квотою, призначає БЮТ.

«На вчорашньому засіданні фракції кадрові питання не розглядали жодні, і жодні перестановки в уряді сьогодні-завтра не відбудуться», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, коментуючи інформацію про можливу заміну міністрів економіки та фінансів.