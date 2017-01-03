Мін'юст затвердив методологію оцінювання корупційних ризиків у роботі влади

Міністерство юстиції України затвердило методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

"Міністерство юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 зареєструвало рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», - поінформували в Агентстві.

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Зокрема, вказаною методологією встановлюється єдиній підхід в органах влади до організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають під час реалізації ними своїх повноважень, визначається комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у їхній діяльності.

Також повідомляється, що вказане рішення НАЗК набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Крім того, на сьогодні Агентство готує комплексні методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм. Їх затвердження відбудеться після набрання чинності вищезазначеним рішенням НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада НАЗК затвердило порядки перевірки е-декларацій та здійснення моніторингу способу життя чиновників. Раніше в агентстві заявляли, що почнуть перевірку е-декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки.

Однак 24 листопада у Міністерстві юстиції повідомили, що повернули на доопрацювання у НАЗК порядки проведення перевірок декларацій та моніторингу стилю життя чиновників й попросили виправити порушення, допущені під час їх розробки.

2 грудня у НАЗК заявили, що направляють до Мін‘юсту на узгодження правки до порядків перевірки е-декларацій та моніторингу стилю життя чиновників.