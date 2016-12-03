НАЗК у 2017 році має намір перевірити Нацполіцію та 5 міністерств

Як повідомляється на сайті НАЗК, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Нацагентства.

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Так, згідно з планом, у 2017 році НАЗК перевірить Національну поліцію, 5 міністерств (юстиції, молоді та спорту, інфраструктури, економічного розвитку і торгівлі, культури), 6 служб (фіскальну, авіаційну, регуляторну, архівну, казначейську, з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, службу експортного контролю), Агентство лісових ресурсів, Держархбудінспекцію, Пенсійний фонд, Київську міську та обласну державні адміністрації.

Зазначається, що перевірки проводитимуться упродовж лютого-грудня 2017 року.

У НАЗК нагадали, що основними завданнями перевірок є визначення стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції, а також встановлення можливих фактів порушення вимог закону "Про запобігання корупції".