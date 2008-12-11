Тарасюк підписав угоду між БЮТ і ПР?

Заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у Верховній Раді України Петро ОЛІЙНИК вважає, що юридично оформленої коаліції поки що не існує, і це ставить під загрозу питання виходу з політичної та економічної кризи.

Адже учасники робочої групи від НУ-НС, які були уповноважені на розгляд проекту коаліційної угоди, цей проект не розглядали. Проект коаліційної угоди не був підписаний кожним з членів фракції НУ-НС, як того вимагає положення про депутатську фракцію. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Коаліційна угода таємно підписана без погодження депутатів фракції заступником керівника фракції, що суперечить положенню про фракцію, де передбачено підписання угоди керівником фракції», – сказав П.ОЛІЙНИК.

Він додав, що проект коаліційної угоди, що був на руках у одного з депутатів і який підписав Борис ТАРАСЮК, повністю повторює коаліційну угоду між Партією регіонів та БЮТ.

«Виглядає, що прем`єр-міністрові все одно, з ким підписувати угоду: з ПР, з НУ-НС чи з комуністами. Це свідчить про повну відсутність хоча б паростків партійної ідеології та нехтування державницькими інтересами на потребу власних амбіцій. Головне завдання – залишитися при владі у будь-який спосіб», – вважає представник Президента в парламенті.

Він зауважив, що у цьому проекті є положення, які не відповідають Конституції та можуть призвести до руйнування Української держави. Йдеться, зокрема, про мовне питання, скасування інституту голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. За таке рішення проголосували 244 народних депутата з 422, зареєстрованих у залі. Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів з фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блоку Литвина й три народні депутати з фракції Партії регіонів. Водночас, 32 народних депутата від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” не голосували за обрання В.ЛИТВИНА головою Верховної Ради. Лідер фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО був відсутній на засіданні.

Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК пояснив, що взяв на себе відповідальність за підписання коаліційної угоди, щоб Верховна Рада почала нормально працювати.