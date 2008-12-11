Ющенко хоче, щоб нова коаліція стежила за Тимошенко

Заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у Верховній Раді України Петро ОЛІЙНИК наголошує, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО хоче бачити ефективну коаліцію, з якою він би міг працювати. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Підтвердженням дієвості коаліції має стати невідкладний розгляд та прийняття антикризових законопроектів та проекту державного бюджету.

За нинішньої загрозливої ситуації в українській економіці коаліція має в цілому забезпечити проведення послідовної антикризової політики та встановити жорсткий контроль над її реалізацією, передусім у діях уряду.