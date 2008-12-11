Фракція БЮТ знову заблокувала сесію Херсонської міськради

Херсонська міська рада вже вдруге перериває свою сесію через неузгодженості позицій депутатів з питання розпуску виконкому і відставки віце-мерів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні до порядку денного сесії Херсонської міської ради було включено питання про голосування з питання дострокового припинення повноважень усіх віце-мерів Херсона і виконавчого комітету міської ради.

Внесення даного питання до порядку денного сесії було запропоноване 3 грудня головою фракції БЮТ у Херсонській міськраді Владимиром МИКОЛАЄНКОМ. Депутат пояснив свою пропозицію незадовільною роботою міської влади Херсона з виконання програми соціально-економічного розвитку Херсона за підсумками першого півріччя 2008 року і з підготовки до опалювального сезону.

Сьогодні, після консультацій мера Херсона Володимира САЛЬДО з лідерами фракцій у Херсонській міськраді, питання про відставку віце-мерів і виконкому вирішено було розглядати в режимі таємного голосування. Проте, як повідомив журналістам секретар міськради Херсона Юрій ПОГРЕБНИЙ, «депутати відмовились одержувати бюлетені для голосування».

Відтак фракції БЮТ і «Наша Україна» і члени групи «Південний регіон» залишили зал засідань, і сесія не змогла продовжити свою роботу через відсутність кворуму.

Як повідомив В.САЛЬДО, закриваючи засідання, дату продовження сесії буде визначено за результатами повторних консультацій з лідерами фракцій.

Довідка УНІАН. 3 грудня сесія не змогла розглянути внесення до порядку денного сесії Херсонської міської ради питання про голосування з питання дострокового припинення повноважень усіх віце-мерів Херсона і виконавчого комітету міської ради.

Через відмову В.САЛЬДО поставити питання на голосування фракція БЮТ і ряд представників інших фракцій залишили зал засідань, і сесія не змогла продовжити роботу через відсутність кворуму. Засідання було перенесено на 11 грудня.