Акімова: офіційний прогноз щодо ВВП та інфляції - вкрай помилковий

Міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА вважає, що прогноз Міністерства економіки України про падіння ВВП на 5% 2009 року є дуже заниженим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на брифінгу.

«Цифра мінус п`ять реального ВВП, яка звучала від Богдана ДАНИЛИШИНА (міністра економіки - УНІАН), на мою думку, є заниженою і вкрай песимістичною. Я б це назвала екстремальним песимістичним рівнем, який зараз можна виставляти. Мені здається, що реалістичнішими показниками є мінус два, мінус три», - сказала І.АКІМОВА.

Натомість, за її оцінкою, Мінекономіки дуже завищило прогноз інфляції, яка, на її думку, 2009 року буде на рівні 17%.

«Інфляція 17%, і тут я абсолютно згодна зі Світовим банком. Інфляція ж, яку намагалися ще раз протягти - цей знаменитий показник 9,5% наступного року, - це абсолютно нереалістично, враховуючи ситуацію, яка складається і всередині України, і на міжнародних ринках», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України прогнозує, що 2009 року темпи зростання ВВП знизяться до -5%, інфляція буде на рівні 9,5%. Про це 10 грудня повідомив міністр економіки Б.ДАНИЛИШИН.

За його словами, такими є прогнозні макропоказники на 2009 рік.

Нагадаємо, такі макропоказники планували розглянути й затвердити на засіданні Кабміну 10 грудня.