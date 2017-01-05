"Народний фронт" заявляє про підтримку каналу "1+1"

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті партії.

"Нагадуємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення повідомляла, що бланк ліцензії канал отримає у перший тиждень нового року. До закінчення заявленого терміну залишається два дні, один з яких - святковий. Відповідно завтра, 6 січня, - останній шанс державному органу і ТБ-каналові вийти гідно з ситуації, зберігши можливість громадянам і надалі дивитися "плюси", які, зауважимо, мають одні з найвищих в Україні рейтинги популярності", - йдеться у заяві.

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У НФ наголошують, що таке невмотивоване зволікання з боку уповноваженого державного органу провокує цілком зрозумілу тривожну реакцію як журналістського середовища, так і суспільства в цілому, породжуючи вкрай неприйнятні для влади підозри у рейдерських інтересах щодо каналу та спробах атаки на свободу слова.

"Народний фронт" закликає Нацраду з питань телебачення та радіомовлення "застосувати свої повноваження, щоб "1+1" не зник з екранів українців, а журналісти каналу могли і надалі професійно інформувати суспільство".

"Всі пам'ятають, як "1+1" систематично критикував "Народний фронт", деякі програми буквально знищували Арсенія Яценюка на посаді глави уряду. Проте, незважаючи на особисті речі, ми переконані, що в умовах гібридної війни проти країни блокувати канал, який не "прогнувся" під Януковича під час Революції Гідності, який розвінчує міфи російської пропаганди, веде інформаційну політику на захист національних інтересів, - виглядає вкрай безвідповідально або, навіть, може бути розцінено як диверсією", - йдеться у заяві.

"Народний фронт" також звертає увагу на те, що в Україні продовжуть працювати телеканали, які є неприхованими рупорами російських господарів, і саме ця підривна діяльність має стати предметом пильної уваги як Нацради, так і СБУ.

"Ми висловлюємо солідарність з колективом "1+1" і запевняємо, що не дозволимо "вимкнути" канал, звільнивши інформаційний простір для наступу ФСБ-шного ТБ-пулу", - наголосили в НФ.