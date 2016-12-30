Ткаченко: Ліцензія 1+1 не може бути предметом шантажу, це незаконно

Телеканал 1+1, станом на 30 грудня, досі не отримав ліцензію на продовження на аналогового мовлення від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.

Він наголосив, що у Нацраді не дали пояснень з приводу того, чому ліцензію необхідно чекати до 6 січня 2016 року.

Ткаченко підкреслив, що причиною невидачі документа не можуть бути жодні запити від Нацради. В той же час, він повідомив, що телеканал офіційного запиту не отримав.

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«Всі документи ними давно отримані. І якщо у когось в Нацраді або за його межами виникають питання - ліцензія не може бути предметом шантажу. Це незаконно», - написав Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради. У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії.

Вранці перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що підстав для припинення мовлення телеканалу 1+1 немає.

Пізніше голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що "1+1" може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, тому що вже ухвалено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про продовження строку дії документу.