Савченко вважає, що війну на Донбасі можна було б закінчити за 2 місяці

"...Війну, дійсно, можна було б закінчити, ну, нехай не в один день, але в якісь там 2 місяці її можна було б... І навіть виграти, навіть закінчити, підібрати політичну ситуацію, правильно розставити акценти, правильно зробити чесні заяви в першу чергу. Я не кажу «чесні заяви», коли там «Іду на ви. Я вас буду бити саме тут, в цей час». Немає. Звичайно ж, військова хитрість є військова хитрість. Просто правильно визначити державну політику щодо того, що відбувається, і що ми будемо робити", - заявила вона в інтерв'ю "Эхо Москвы".

За її словами, зараз немає тих людей, які хотіли б і могли це зробити.

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"Вони є в Україні однозначно, але вони, на жаль, зараз не при владі, і тому в даній ситуації залишається те, що...Я вже, наприклад, давно прийняла рішення, що я буду робити. Просто зараз це час, коли треба почекати, подивитися і вибрати правильний момент", - додала Савченко.

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким з участю російської сторони.

Раніше Савченко також заявляла, що Захарченко і Плотницький не є терористами.