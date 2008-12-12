Зварич: Ющенко проти входження НУ-НС в коаліцію з БЮТ та Блоком Литвина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проти входження фракції “Наша Україна – Народна самооборона” в коаліцію з фракціями БЮТ та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

“Президент учора доволі чітко дав зрозуміти, що він проти входження нашої фракції у таку коаліцію”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він зауважив, що остаточне рішення фракції НУ-НС з цього питання буде ухвалюватися сьогодні на засіданні о 14.00.

Водночас Р.ЗВАРИЧ зауважив, що якщо більшість фракції НУ-НС вирішить за необхідне створити коаліцію з БЮТ та Блоком Литвина і уповноважить когось з керівництва підписати відповідну угоду, то вона буде підписана.

Відповідаючи на запитання, які саме зауваження висловлював глава держави до такого складу коаліції, Р.ЗВАРИЧ зауважив, що Президент вважає бездарною бюджетну політику уряду. При цьому, за його словами, Президент вважає за необхідне зберегти на посаді міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА.

У той же час, за словами Р.ЗВАРИЧА, Президент не говорив нічого про якийсь інший можливий формат коаліції, так само, як і не говорив про можливе проведення дострокових виборів.

“Президент не накреслив, який може бути інший альтернативний шлях. Якщо ви питаєте, чи сказав Президент про можливі дострокові вибори, то я цього не чув”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. За таке рішення проголосували 244 народних депутата з 422, зареєстрованих у залі. Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів з фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блоку Литвина й три народні депутати з фракції Партії регіонів. Водночас, 32 народних депутата від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” не голосували за обрання В.ЛИТВИНА головою Верховної Ради. Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО був відсутній на засіданні.

Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Б.ТАРАСЮК пояснив, що взяв на себе відповідальність за підписання коаліційної угоди, щоб Верховна Рада почала нормально працювати.

11 грудня відбулася зустріч Президента України В.ЮЩЕНКА з фракцією "Наша Україна – Народна самооборона».

12 грудня народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що проект угоди про створення коаліції у складі БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина повністю узгоджено, однак поки що незрозумілі причини зволікання з її підписанням.