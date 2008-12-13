Литвин гарантує, що виборів не буде, бо на дворі війна

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що дострокових парламентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із мешканцями міста Умань.

«Я гарантую, що виборів не буде», - заявив В.ЛИТВИН. Він підкреслив, що є категоричним противником проведення дострокових виборів. За словами спікера, у нинішній ситуації ці вибори могли б і не відбутися у разі їх проведення.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні не потрібно ділити Верховну Раду на коаліцію та опозицію, «коли на дворі війна». Він зазначив, що в ситуації, коли «країна перебуває в облозі, коли люди шукають порятунку, то не можна казати: «Мене в армію не призивали, і тому я не буду вас захищати». Він зазначив, що деяким політичним силам не треба хизуватися наявністю антикризової програми, а необхідно «всім миром зробити так, щоб покращити життя людей”.

В.ЛИТВИН наголосив, що зробить все для того, «щоб не дати реалізації сценарію щодо виводу людей на вулицю». За його словами, на сьогодні ВР запрацювала, і необхідно, щоб їй не заважали в цьому.

Голова ВР запевнив, що готовий працювати з усіма політичними силами. В той же час він додав, що «задньої передачі у мене немає». «Я ні під кого не лягав і лягати не буду», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що на сьогодні потрібна не дискусія про те, «є коаліція чи немає її», а необхідна ефективна робота парламенту. За його словами, Президент України і прем’єр-міністр України “повинні говорити (спільно), а не кожен окремо проводити наради і давати доручення». «Ми повинні бути кулаком, бо коли в сім’ї кожен почне тягти віжки в свою сторону, то результату не буде», - підкреслив голова ВР.