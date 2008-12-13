Українці Севастополя хочуть задовольнити свої природні, Богом дані права

У Севастополі сьогодні в другій половині дня за участю понад 320 делегатів розпочав роботу Конгрес українців Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, захід організований громадською організацією «Конгрес українців Севастополя” за підтримки Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

У форумі також беруть участь представники національно-демократичних громадських організацій міста, Севастопольської міської ради, Севастопольської міської державної адміністрації, районних державних адміністрацій, Кримської організації ВО „Свобода”, духовенства Севастополя та Криму. Привітання учасникам засідання надіслали перший командувач ВМС України віце-адмірал у запасі Борис КОЖИН, Всеукраїнське громадське об’єднання „Молодіжний націоналістичний конгрес”, Товариство „Україна-Світ”.

Голова „Конгресу українців Севастополя” Богдан МОРОЗ, звітуючи про роботу організації, наголосив, що „ми намагалися зібрати цей конгрес, щоб розбудити наші серця і наші думи, і закликати до об’єднання, співпраці і розбудови українства у Севастополі”.

Б.МОРОЗ також зазначив, що на сьогодні українці Севастополя „не можуть задовольнити свої природні, Богом дані права”. За його словами, „живучи в своїй національній, незалежній Українській державі, севастопольці повинні почувати себе господарями цієї землі. На жаль, це не зовсім так, не відчувається цієї твердості, цієї свободи”. Б.МОРОЗ також наголосив на проблемах української освіти у місті, „починаючи з дошкільних закладів і середніх шкіл, і закінчуючи українськими вищими навчальними закладами у Севастополі”.

Б.МОРОЗ також зазначив, що „громадська організація „Конгрес українців Севастополя” створювалася для того, щоб задовольнити соціальні, економічні, політичні, освітні, культурні та інші права української громади тут, у місті Севастополі, але конгрес не повинен собою підміняти державні органи, і не повинен собою подавляти інші громадські організації”. За словами лідера організації, „ми за те, щоб між українцями Севастополя було повне порозуміння, і доповнювали ми один одного - громадські українські організації”.

Доповідач закликав учасників форуму вносити „конкретні, програмні речі, і подумати, що “Конгрес українців Севастополя” може зробити для української громади міста спільно з українськими церквами, українцями, що служать у Збройних силах України, правоохоронних органах, спільно з нашими вченими, науковцями і нашою великою педагогічною армією”.