Ющенко дав Нафтогазу й Черновецькому годину, щоб зігріти Київ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив голові НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ та міському голові Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ протягом години відновити в будинках мешканців столиці постачання тепла та газу.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, таке дорученя Глава держави дав, зважаючи на численні скарги киян, у будинках яких відсутнє теплопостачання та газ.

Прес-секретар підкреслила, що Президент тримає на особистому контролі ситуацію в Києві та в цілому по Україні.

І.ВАННИКОВА нагадала, що у вівторок, 16 грудня, В.ЮЩЕНКО проведе нараду з губернаторами та мерами міст України у зв’язку з аналогічними київським проблемами в регіонах.