Бурджанадзе перед візитом до США завітає до України

В понеділок екс-спікер Грузії, лідер партії "Демократичний рух - Єдина Грузія" Ніно БУРДЖАНАДЗЕ вирушить з візитом до США.

Як повідомляє Ліга.netз посиланням на "Грузія Online", Н.БУРДЖАНАДЗЕ перед відправленням до США відвідає Україну, де візьме участь в запланованій у Києві міжнародній конференції і виступить там зі спеціальною доповіддю.

З Києва вона попрямує прямо до Вашингтона, де заплановані зустрічі з представниками міжнародних організацій і урядових кіл. Візит продовжиться до 22 грудня.