Підозру у справі Пашинського поки не оголошено нікому - прокурор

Про це журналістам повідомив прокурор Київської області Дмитро Чибісов.

«Наразі у всіх однаковий процесуальний статус. Ми нікому не повідомляли про підозру. Після виконання всіх слідчих дій ми зможемо конкретно визначитись зі статусом», - сказав прокурор.

Чибісов також зазначив, що зараз слідчі дії проводяться із самим народним депутатом, а пізніше будуть проведені з його дружиною та сином.

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Прокурор також зазначив, що у разі необхідності буде проведено перехресний допит з іншим учасником інциденту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить допит народного депутата України Пашинського з приводу інциденту 31 грудня з жителем Васильківського району на Київщині, під час якого політик використав вогнепальну зброю.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту проводиться кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

Водночас потерпілий В'ячеслав Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що політик порушував правила поводження зі зброєю, і куля випадково влучила в ногу, а не йому в тулуб.

Згодом прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган поінформувала, що кримінальне провадження, розпочате за фактом інциденту між Пашинським і жителем Васильківського району, розслідуватиме прокуратура Київської області.

За інформацією прокуратури Київської області, інцидент, в якому брали участь четверо осіб, відбувся на території селища Хлепча.

«Двоє з них - на авто «Мерседес» (народний депутат і його дружина) та двоє, які перебували біля іншого транспортного засобу - мікроавтобуса «Фольксваген». Мікроавтобус стояв на неосвітленій дорозі, «Мерседес» його об'їжджав. Було зроблено зауваження про те, що не ввімкнені габаритні вогні і відсутній знак аварійної зупинки. Під час цих зауважень виникла перепалка, потім виникла ситуація, під час якої нардеп використав вогнепальну зброю «Глок 19», - повідомив прокурор Чібісов.