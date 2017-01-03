Справу щодо стрілянини за участю нардепа Пашинського передали до прокуратури

Справу щодо застосування народним депутатом Сергієм Пашинським вогнепальної зброї проти жителя Васильківщини передали до Київської обласної прокуратури. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура», - написала Сарган.

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Згідно із її повідомленням, повторно будуть допитані усі учасники та свідки інциденту.

«Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи», - повідомила прес-секратар генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю.

За версією Пашинського, він застосував зброю лише після того, як зробив попереджувальний постріл вгору, а другий постріл уже після удару пляшкою здійснив у ногу нападнику.

При цьому постраждалий від стрілянини на дорозі під Києвом твердить, що народний депутат Сергій Пашинський застосував вогнепальну зброю не за правилами.