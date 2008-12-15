Янукович не хоче, щоб Президента вибирали у Верховній Раді

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти обрання президента у Верховній Раді.

Про це він сказав у прямому ефірі “5-го каналу” в неділю ввечері.

За його словами, сьогодні необхідно “наводити порядок в державі”. “Треба його жорстко наводити, тому повинна бути сильна влада, якій довіряє український народ”, - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “в цьому випадку ніякого обрання президента у Верховній Раді бути не може”.

Він додав, що президент України повинен обиратися всенародно, і ”йому народ повинен делегувати повноваження”.

“Він повинен взяти цю владу в руки і поставити всіх на місце, примусити з повагою ставитись до людей, до їхнього життя”. – підкреслив лідер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що влада має об’єднуватися навколо “національних цінностей”.