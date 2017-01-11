МЗС Латвії: Агресія РФ проти України - грубе порушення міжнародного права і виклик принципам ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час дебатів у Раді безпеки ООН щодо запобігання конфліктам і підтримки миру.

«У випадку з Україною Рада (безпеки ООН) не змогла запобігти і припинити агресію, яка призвела до вчинення подальших злочинів. Дії Росії в Україні – це грубе порушення міжнародного права і серйозний виклик принципам ООН», - заявив він.

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«Ми повинні повернутися до правопорядку, що ґрунтується на правилах у Європі. Мирне врегулювання конфлікту в Україні на основі поваги до незалежності та територіальної цілісності України має бути пріоритетом», - додав Рінкевічс.

«Для підтримки міжнародного миру і для того, щоб ООН була тією організацією, якій люди довіряють, важливо, щоб Рада безпеки, її члени вийшли за рамки своїх внутрішніх національних інтересів заради вирішення глобальних проблем», - зазначив глава МЗС Латвії.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив про те, що Україна третій рік протистоїть іноземній воєнній агресії, яка проявляється у формі «гібридній війні».