В Радбезі ООН нагадали, що Україна третій рік протистоїть російській "гібридній війні"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час дебатів у Раді безпеки ООН з питань запобігання конфліктам і підтримки миру.

«У глобалізованому світі конфлікт ніколи не є надто маленьким, він стосується всіх, необхідно надавати допомогу, насамперед тим, хто того потребує. У Європі також є конфлікти – Україна вже три роки бореться з іноземною воєнною агресією. У різних видах це проявляється у вигляді «гібридної війни», - заявив він.

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«Генеральна асамблея прийняла резолюцію із засудженням агресії й окупації Криму, однак спроби Ради безпеки зупинити воєнну агресію були блоковані тим самим постійним членом», - додав Кислиця.

За його словами, члени Ради безпеки і, особливо, постійні члени Радбезу несуть на собі особливе спеціальне зобов'язання і відповідальність.

Кислиця констатував, що Росія отримала статус країни-окупанта згідно з останньою резолюцією Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляв УНІАН, резолюцію «Становище у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» підтримали 70 країни ООН, 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.

Проти проголосували Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея), Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Південна Африка, Південний Судан, Судан, Сирія, Уганда, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве.