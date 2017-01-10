В Радбезі ООН нагадали, що Україна третій рік протистоїть російській "гібридній війні"
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив про те, що Україна третій рік протистоїть іноземній воєнній агресії, яка проявляється у формі «гібридній війні».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час дебатів у Раді безпеки ООН з питань запобігання конфліктам і підтримки миру.
«У глобалізованому світі конфлікт ніколи не є надто маленьким, він стосується всіх, необхідно надавати допомогу, насамперед тим, хто того потребує. У Європі також є конфлікти – Україна вже три роки бореться з іноземною воєнною агресією. У різних видах це проявляється у вигляді «гібридної війни», - заявив він.
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«Генеральна асамблея прийняла резолюцію із засудженням агресії й окупації Криму, однак спроби Ради безпеки зупинити воєнну агресію були блоковані тим самим постійним членом», - додав Кислиця.
За його словами, члени Ради безпеки і, особливо, постійні члени Радбезу несуть на собі особливе спеціальне зобов'язання і відповідальність.
Кислиця констатував, що Росія отримала статус країни-окупанта згідно з останньою резолюцією Генеральної асамблеї ООН.
Як повідомляв УНІАН, резолюцію «Становище у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» підтримали 70 країни ООН, 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.
Проти проголосували Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея), Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Південна Африка, Південний Судан, Судан, Сирія, Уганда, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве.