У БЮТ розказали, через кого простоює підписання коаліційної угоди

Фракція БЮТ підпише коаліційну угоду одразу ж, як тільки до цього будуть готові її колеги по коаліції – НУ-НС і Блок Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

При цьому він зазначив, що в жодній статті Конституції України не зафіксоване таке поняття як коаліційна угода, тому на сьогодні не слід говорити про підписання коаліційної угоди протягом якогось конкретного терміну.

«Якщо це документ самої високої публічної ваги, то фракція БЮТ готова його підписати будь-коли, бо в нас у цьому відношенні проблем немає», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За словами лідера фракції БЮТ, на сьогодні найголовнішим є те, що Верховна Рада працює й ухвалює необхідні законопроекти.

І.КИРИЛЕНКО висловив сподівання, що наступний тиждень також буде результативним. Задля цього, сказав він, поки що відтерміновано розгляд кадрових питань. «Не кадрові питання головні, а головне – ухвалення законів», - сказав він.