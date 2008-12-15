У БЮТ кажуть, що готові викреслити НАТО з угоди про коаліцію

На сьогодні коаліційна угода між фракціями в парламенті ще не підписана, але її розробкою наразі займаються депутати із фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив народний депутат України від фракції БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ на прес-конференції у Харкові, присвяченій питанню формування парламентської коаліції як першого кроку до подолання економічної кризи.

За словами В.КАМЧАТНОГО, розробкою проекту коаліційної угоди займаються депутати-«нашоукраїнці», «і по суті цього документа у нас немає ніяких заперечень, єдине, що ми сказали, давайте трошки попрацюємо над формулюваннями».

Розбіжності виникають, зокрема, стосовно певних аспектів мовної політики та питання вступу України до НАТО, повідомив В.КАМЧАТНИЙ.

«Якщо колеги вимагають категоричного розгляду вступу до НАТО, то ми кажемо, давайте замінимо це питання на питання євроінтеграції, однією зі складових цього питання може бути і питання НАТО, це не виключає одне одного», - зазначив В.КАМЧАТНИЙ.

Водночас він запевнив, що попри деякі неузгодженості у коаліціантів «є спільне бачення перспектив розвитку України».