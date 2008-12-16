Сьогодні НУ-НС позбудеться Вакарчука?

Фракція "Наша Україна – Народна самооборона" сьогодні може розглянути питання про зняття депутатських повноважень зі Святослава Вакарчука. Про це заявив народний депутат від НУ-НС Олесь Доній в ефірі програми “Шустер Live” на телеканалі Україна. Таким чином НУ-НС сподівається отримати більшість голосів за підписання коаліційної угоди між БЮТ, "НУ-НС" і Блоком Литвина.

Олесь Доній: “Тому що на цей момент до фракції "Наша Україна – Народна самооборона" входить 72 депутати. Але нагадаю, що вже близько, здається, двох місяців тому написав заяву про те, що він не хоче бути більше депутатом, Святослав Вакарчук. От його голос, наприклад, рахується, що він також не "за". Завтра, наскільки я знаю, тому що була домовленість на фракції... Було консенсусом про те, що питання про зняття з нього депутатських повноважень буде вирішене. Автоматично буде більшість голосів за підписання коаліційної угоди і делегування”.

Як повідомлялося, учора на засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, на якому збиралися підписи за створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина, вдалося зібрати лише 36 голосів при необхідних 37.