НУ-НС обере нове керівництво і «не буде слухати інструкції ззовні»

Коаліційна угода між БЮТ, блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина буде підписана вже сьогодні.

Про це сьогодні з трибуни ВР заявив заступник лідера фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК.

Він нагадав, що сьогодні більшість фракції НУ-НС схвалила угоду про утворення коаліції і доручила підписати цю угоду йому.

«І угода буде підписана сьогодні», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Крім того, він нагадав, що на засіданні фракції лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО та його заступник Роман ЗВАРИЧ подали у відставку. «Сьогодні фракція обере нове керівництво, яке буде представляти фракцію і яке не буде слухати інструкції ззовні», - додав він.