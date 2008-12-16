НУ-НС обере нове керівництво і «не буде слухати інструкції ззовні»
10:38, 16 грудня 2008Політика
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Тарасюк: коаліція буде сьогодні
Коаліційна угода між БЮТ, блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина буде підписана вже сьогодні.
Про це сьогодні з трибуни ВР заявив заступник лідера фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК.
Він нагадав, що сьогодні більшість фракції НУ-НС схвалила угоду про утворення коаліції і доручила підписати цю угоду йому.
«І угода буде підписана сьогодні», - сказав Б.ТАРАСЮК.
Крім того, він нагадав, що на засіданні фракції лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО та його заступник Роман ЗВАРИЧ подали у відставку. «Сьогодні фракція обере нове керівництво, яке буде представляти фракцію і яке не буде слухати інструкції ззовні», - додав він.
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