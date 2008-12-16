Немиря вважає, що Україні потрібна Меркель, а не Обама

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що Україні потрібна своя Ангела МЕРКЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.НЕМИРЯ висловив на конференції «Кордони Європи», що проходить у Києві.

Він зазначив, що на початку 90-х років в нашій державі шукали українського Андрія Сахарова. На переконання Г.НЕМИРІ, єдиною людиною, яка за масштабами особистості змогла б наблизитись до цього правозахисника, був В’ячеслав Чорновіл. Але, за словами Г.НЕМИРІ, навіть він не був абсолютно українським А.Сахаровим, тією людиною, яка змогла змінити свідомість нації, яка б мала достатній моральний авторитет в народі, аби показати пальцем і назвати корупціонера корупціонером, і мати авторитет проти аналогічних звинувачень. Потім, за словами Г.НЕМИРІ, в Україні шукали українського Михайла ГОРБАЧОВА, українського Сергія КІРІЄНКА, тепер ми шукаємо українського Барака ОБАМУ.

«Чесно кажучи, ОБАМА, мені здається, надає значну надію на зміни, але, дивлячись з середини країни, можливо, нам треба більше українську Ангелу МЕРКЕЛЬ мати», - сказав він.

На думку віце-прем’єра, вік такого політика немає значення, в нинішньому українському уряді дуже багато політиків, в тому числі прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, які майже одного віку з Б.ОБАМОЮ.

За словами віце-прем’єр-міністра, це питання не демографічне, це питання попереднього досвіду, розуміння сутності змін, еволюції країни.

«Нам потрібна українська МЕРКЕЛЬ, будь-то жінка, або чоловік. Я не маю на увазі жодної статі, але це має бути такий тип політика, який зможе спокійно, але постійно впроваджувати зміни, зберігаючи стабільність в країні», - переконаний Г.НЕМИРЯ.