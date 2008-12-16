Президент підписав зміни в бюджет-2008

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений 12 грудня 2008 року Верховною Радою України закон України «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як повідомляє прес-служба глави держави, реалізація закону дозволить вирішити у поточному році ряд важливих соціально-економічних проблем.

Зокрема, буде забезпечено виділення з державного бюджету коштів для фінансування Стабілізаційного фонду, поповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, збільшення дотації Пенсійному фонду України з метою повної та своєчасної виплати пенсій, а також збільшення мінімального розміру пенсій шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років.

Крім того, законом визначено заходи щодо стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України».