Янукович написав книжку «Як Україні далі жити»
17:48, 16 грудня 2008Політика
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Праця лідера ПР вийшла друком
Лідер партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ написав книгу "Як Україні далі жити".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, днями книга вийшла друком.
“Книга буде цікава аналітикам, дипломатам, історикам, студентам, оскільки вона дає цікавий матеріал для дослідження найбільш складного періоду історії незалежної України”, - вважають у прес-службі Партії регіонів.
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