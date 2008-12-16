Мельниченко у Вашингтоні почав передавати свої записи експертам

Сьогодні у Вашингтоні колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генеральної прокуратури України та європейських експертів почав передачу фрагментів своїх записів, нібито зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ, які стосуються розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Ґонгадзе.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, зауваживши при цьому, що перед початком передачі записів М.МЕЛЬНИЧЕНКО підписав документ, який передбачає його кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації.

Передача триває в Посольстві України у Вашингтоні.