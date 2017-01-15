У Москві пройшов пікет проти НАТО, більшість учасників не знала, чим є Північноатлантичний альянс - ЗМІ

Діячі прокремлівської організації "Антимайдан" влаштували у Москві антинатівську демонстрацію.

Як повідомляє Польске Радіо, кількадесят осіб під Посольством Німеччини вимагало припинити розміщення американського військового контингенту в Польщі і балтійських країнах.

Антон Дємідов з керівництва "Антимайдану" остеріг поляків, литовців, латвійців та естонців, що погоджуючись на присутність американців у своїх країнах, вони "виставляють себе під приціл російських ракет".

Більшість учасників пікету не знала, чим є Північноатлантичний альянс і заявляла, що присутність російських солдатів у Білорусі та Вірменії виправдана, а присутність військових сил НАТО в країнах, які належать до цієї організації – ні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у польському місті Жаґань поблизу польсько-німецького кордону відбулася урочиста церемонія зустрічі військових США.

Солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США привітала прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло та посол США в Польщі Пол Джонс.

Перших 250 американських солдатів прибуло тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жаґань, де міститиметься командування важкої бригади. Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому. Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів, її підрозділи дислокуватимуться також у місцевостях Свєнтошув, Сквєжина і Болєславєц.