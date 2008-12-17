Лавринович: коаліція живе тільки завдяки фракції КПУ

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що справжньої коаліції у парламенті немає.

Про це він сказав в ефірі УТ-1 в програмі «Точка зору».

«Коаліція може існувати тільки тоді, коли є 226 і більше», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, сьогодні «цього немає».

О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що коаліція «живе тільки завдяки фракції КПУ». За його словами, якби фракція КПУ не голосувала за законопроекти, то повторилася б ситуація, яка була влітку поточного року.

За його словами, в такому разі не вдалося б досягнути результативного голосування в парламенті, і всі б бачили «що коаліції немає, парламент недієздатний».

Перший заступник голови ВР вважає, що відповідальність за ситуацію має нести і фракція КПУ, яка голосує разом із тими хто проголосив коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді України було офіційно оголошено про підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина. Відповідну заяву перед закриттям пленарного засідання зробив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що 9 грудня було оголошено про створення коаліції «трьох». А сьогодні укладена угода про створення коаліції «Національного розвитку, стабільності та порядку».