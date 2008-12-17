Тимошенко пожертвує своїми міністрами, щоб задовольнити Литвина?

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО прогнозує, що Блок Юлії Тимошенко пожертвує рядом своїх міністерських посад на користь Блоку Литвина.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«Я впевнений, що кадрові перестановки будуть, і я думаю, що Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) пожертвує нашими квотами для того, щоб задовольнити Блок Литвина», - сказав він.

Крім того, за словами С.МІЩЕНКА, було б логічно переглянути дещо квоту НУ-НС, оскільки в уряді є міністри, які підтримують Секретаріат Президента та партію «Єдиний Центр», але при цьому діють врозріз з курсом уряду. «Я думаю, що тут мають бути перестановки», - сказав він.

С.МІЩЕНКО не виключив, що у зв’язку з переглядом квоти БЮТ в уряді будуть певні незадоволення всередині фракції, але для того, щоб коаліція існувала і була монолітною, в уряді мають бути представники всіх трьох політичних сил. «І якщо у когось існують особисті амбіції, я маю на увазі депутатів нашої фракції, то їх треба вгамувати», - сказав С.МІЩЕНКО.

Водночас С.МІЩЕНКО зауважив, що на даний момент остаточно ще не завершено переговори між фракціями стосовно кадрових ротацій. За словами депутата, якими саме посадами поступиться БЮТ, буде зрозуміло після того, як фракція Блоку Литвина заявить про свої плани. «Наскільки я знаю, зараз вони мають певні види на якісь держкомітети та міністерства, але це в дискусії», - сказав він.

При цьому С.МІЩЕНКО припустив, що цього тижня навряд чи будуть кадрові ротації, а от до кінця цього року вони обов’язково відбудуться.