Суд переніс розгляд скарги прокуратури на відмову відсторонити Охендовського з посади голови ЦВК

Апеляційний суд м. Києва переніс на 30 січня розгляд скарги прокуратури на рішення Солом’янського районного суду про відмову у відстороненні від посади голови ЦВК України Михайла Охендовського.

Про це повідомила прес-служба суду.

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«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року про відмову у відстороненні від посади стосовно Охендовського М.В., відкладено до 30 січня 2017 року (12 год. 00 хв.) за клопотанням захисників у зв’язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні та проведенням слідчих дій з Охендовським М.В. у Національному антикорупційному бюро України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів.

Голова ЦВК відкидає всі звинувачення й запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

21 грудня 2016 року суддя Солом’янського райсуду Києва Віталій Українець не задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Охендовського від посади на два місяці.