Охендовський показав журналістам свій маєток та прокоментував кримінальні звинувачення

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Підвела Охендовського так звана "амбарна книга" Партії регіонів із підписами тих, кому регіонали платили за послуги. Чи справжні підписи і звідки немалі гроші, що крутяться в сім'ї, вивчає тепер Національне антикорупційне бюро.

В "амбарній книзі" або "чорній бухгалтерії" Партії регіонів – купа листів, купа підписів і прізвищ відомих людей. Десятки мільйонів доларів готівки – на руки. Її півроку тому виклали в Мережу і лише цього тижня оголосили підозру першому фігуранту цієї книги – найвисокопоставленішому підписанту – голові ЦВК Михайлу Охендовському.

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Підозру Охендовському вручили після того, як він прилетів із відрядження з Киргизстану просто в залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Слідчі НАБУ підозрюють голову ЦВК в одержанні незаконних грошей у великому та особливо великому розмірах. За матеріалами справи, загалом, він нібито отримав 162 тисячі доларів від тодішньої керівної Партії регіонів. Підпис підтвердила почеркознавна експертиза.

"З точки зору підслідності НАБУ, це найвищий високопосадовець, який є в "амбарній книзі", який зараз діє і безпосередньо впливає на політику. Логічно, щоб він був першим. З офіційних даних, зі слів Холодницького (керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), спецпрокурара, чотири підписи в бухгалтерській книзі, підтверждені еспекртизою, як підпис Охендовського. Така експертиза є простою. Тут не може бути помилки. Тобто, це або його, або не його підпис", – говорить голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабулін.

Він каже, що підозра, найпевніше, ґрунтувалася не тільки на підписах Охендовського в "амбарній книзі" Партії регіонів.

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"Я навіть скажу більше. Якби була тільки ця експертиза і не було сукупності інших доказів, теж не було б підозри. Бо самої експертизи замало. Допити, підтвердження, використання цих сум Охендовським у той момент. Різні можуть бути докази. Але це не тільки підпис", – говорить Шабулін.

Знімальна група ТСН.Тижня вирушає до села Горенка під Києвом, де з родиною проживає голова ЦВК. Кажуть, найпростіший спосіб перевірити чиновника на предмет чесності – подивитися на будинок, у якому він мешкає. Горенка – це престижне поселення з великою кількістю елітної нерухомості. Будинок Охендовського тут нічим не виділяється. Хіба що височезними туями по периметру доглянутої території. Двоповерхова хата з мансардою. Місцеві добре знають, хто тут проживає. Кажуть, без охорони не пересувається.

Буквально одразу з двору будинку Охендовського виходить жінка з великим собакою. Це його дружина. За хвилину з'являється і сам господар. Побачивши журанлістів, він помітно нервується і це відчувається. Запрошує до себе на подвір'я. Тут майже 1 тис. квадратних метрів території. Частина цієї площі, згідно з декларацією, записана на його дружину, частина – на тещу. Це ж стосується і двох будинків загальною площею в 240 квадратних метрів.

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"Цей будинок є власністю моєї дружини і матері моєї дружини. Він був придбаний 1993 року, і ділянку і будинок. Він (будинок), звичайно, ремонтувався. Складно уявити, щоб 23 роки будинок простояв без ремонту. Конструктивно він мав точно таку ж форму. А те, що в ньому робився ремонт за 20 років, – це очевидно", – говорить голова ЦВК.

На початку тижня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що документами так званої "чорної бухгалтерії" підтверджуються чотири випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у місті Києві на вулиці Липській, 10, на загальну суму в майже 17 тисяч доларів.

"Крім того, вивченням документів, які, нагадаю, до НАБУ в червні передав колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак, виявлено ще два записи про можливе отримання Охендовським М.В. грошових коштів у сумі 100 тисяч та 45 тисяч доларів США. Незважаючи на те, що про одержання цих грошей підозрюваний власноручно не розписувався, встановлено, що їхньою видачею займалася та сама особа, що і у випадках отримання ним коштів за відрядження, що дозволяє стверджувати про їхню достовірність", – зазначив Холодницький.

Сам Охендовський запевняє, що гроші не брав, підпис підроблений, а справа замовлена. Він подаватиме клопотання щодо припинення провадження проти нього.

У своїй декларації Михайло Охендовський указав 310 тисяч гривень зарплати. Тобто, 25 тисяч на місяць. 205 тисяч гривень тримає готівкою, 43 долари на рахунку в банку.

Михайло Охендовський у ЦВК від 2004 року. 2007-го перепризначений членом ЦВК за квотою Партії регіонів. 2013-го за президенства Януковича стає очільников Центральної виборчої комісії. Незважаючи на цілковите перезавантаження влади після втечі Віктора Януковича, досі залишається очільником ЦВК.

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"Басейнів, теннісних кортів, як ви бачите, немає. Ми з дружиною проживаємо в цьому будинку. У тому будинку проживає мати моєї дружини і там же проживають наші діти. Ось в цьому маленькому будиночку ми живемо з дружиною. Просто в тому будинку для всіх не вистачає місця", – проводить екскурсію Охендовський.

Цього тижня колишній нардеп-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у газових махінаціях, видав чергову сенсаційну заяву. Мовляв, перед останніми виборами до парламенту, його не хотіла реєструвати ЦВК, оскільки той забагато часу провів за межами України. Онищенко двічі програв суд. Проте зареєстрували його тільки тоді, коли він ніби, як він стверджує, заплатив 6 мільйонів доларів одному з провладних депутатів, який нібито вирішив питання реєстрації Онищенка через Адміністрацію президента. Хоч знову без конкретних доказів. В оточенні Порошенка ці заяви називають неправдивими та все заперечують.

"Приїжджає Онищенко, його не реєструє ЦВК як кандидата в депутати. Він іде до суду, програє двічі в суді. Бо він не жив достатньо часу в Україні, він програє два суди, приносить довідку, що його відрядила Асоціація кінного спорту кудись. Це що вирішує справу його неперебування? Яка різниця в причині неперебування? Він не перебував достатній час в Україні. І ЦВК його реєструє. Чим, окрім корупційних мотивів, могло керуватись ЦВК в таких діях?!", – говорить голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабулін.

Охендовський запевняє, що Онищенко приніс новий пакет документів.

"ЦВК повторно розглянула питання його реєстрації, було прийнято колегіальне позитивне рішення ЦВК. Ніхто в зв'язку з цим до мене ніколи не звертався. Це було б абсолютно дивним. Було б абсурдним вважати, що глава держави пов'язується з головою ЦВК з якихось дрібних, поточних питань діяльності комісії", – каже Охендовський.

Голова ЦВК запрошує до свого будинку. Показує простору кухню – там саме готує обід його теща Світлана Михайлівна. Діти саме на тренуваннях. Також показує кабінет, де діти вчать уроки. Веде до міні-спортзалу, де є навіть бігова доріжка для собаки.

Аскетичним інтер'єр будинку назвати важко, усе зі смаком. Тут нещодавно був обшук НАБУ з приводу оголошеної підозри в хабарництсві.

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"Усе це побудовано досить давно, в 1993 році, а ремонтувалося на кошти матері моєї дружини, на кошти моєї дружини, на мною зароблені кошти, оскільки з дружиною ми одна сім'я. З тещею ми живемо окремо, як ви бачите. У різних будинках. Усі гроші, які зазначені в наших деклараціях, зароблені законним шляхом", – запевняє Охендовський.

Дружина голови ЦВК за 2015 рік задекларувала майже півтора мільйона доходів. Готівкою вона тримає 125 тисяч доларів і 200 тисяч гривень. Вона працює нотаріусом від 2007 року. На Охендовського зареєстрований автомобіль "Лексус" 2008 року випуску, на тещу – "Ніссан Кашкай" 2011 року випуску.

Учора стало відомо, що прокуратура проситиме в суді для Охендовського 1,2 мільйона гривень застави. Не виняток, що високопоставленого чиновника затримають. Сам він каже, що не виключає свого затримання. І, мовляв, аби хотів, то не повертався б до України з відрядження з Киргизстану. Проте повернувся.

ТСН.Тиждень намагалася зв'язатися з НАБУ, щоби дістати детальну інформацію про суть підозри. Проте там поки що відмовили в розширеному коментарі. Наразі в справі "амбарної книги" зрозуміло одне – скоро будуть нові підозри новим фігурантам так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.