Кріль зрозумів, для чого підписали коаліційну угоду

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що коаліційна угода – це лише гарантія збереження робочих місць прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, “замість плану виходу країни з економічної кризи, яким мала бути коаліційна угода, ми отримали чергову версію «Українського прориву». Складається враження, що автори угоди живуть зовсім іншими проблемами, ніж українське суспільство".

І.КРІЛЬ зазначив, що у той час, «коли в країні зашкалює рівень безробіття, в коаліційній угоді про це – лише загальні декларації».

Він наголосив, що зараз в Україні близько 8% безробітних, а зростання їхньої кількості експерти прогнозують на січень-лютий 2009 року. "За цією цифрою – добробут кожної шостої української родини. І в цей час, коли армія безробітних щодня збільшується і збільшується, уряд продовжує не помічати цього, зосереджуючи свою увагу на боротьбі за владу", – зауважив І.КРІЛЬ.

Народний депутат нагадав, що “Єдиний Центр” ще у жовтні пропонував низку конкретних заходів, які допоможуть у боротьбі зі зростанням безробіття: знизити нарахування у фонд оплати праці з 37% до 15%, активізувати великі державні проекти, пов’язані з будівництвом, зокрема – будівництво соціального житла, системно підходити до попередження безробіття, тобто одночасно підтримувати і роботодавців, і безпосередньо безробітних.

"Варто запозичити досвід інших країн, зокрема німецького уряду, який пропонує надавати дотації підприємствам, які уникають масового скорочення працівників", – наголосив І.КРІЛЬ.