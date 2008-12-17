У Ющенка побачили, що Онопенко обклався родичами і допустив корупцію

Голова Верховного Cуду Василь ОНОПЕНКО, який допустив корупцію в одному із судів, мав би заявити про свою відставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таку думку висловив заступник керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів – керівник Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Секретаріату Президента Іван ЖИЛКА.

Зокрема, він підкреслив, що ситуація з головою Львівського апеляційного суду Ігорем ЗВАРИЧЕМ підтвердила глибокий рівень корумпованості судової системи, що для українського суспільства нині не є таємницею.

При цьому І.ЖИЛКА наголосив, що В.ОНОПЕНКО – колишній голова Української соціал-демократичної партії – суб`єкта партійного Блоку Юлії Тимошенко, “який за протекцією Ю.ТИМОШЕНКО став фактично на чолі судової системи, проявив гідну подиву толерантність до попередження подібних явищ».

«Це при тому, що саме БЮТ йшов на вибори з виразно антикорупційною програмою», - сказав заступник керівника Головної служби Секретаріату.

І.ЖИЛКА зазначив, що на сьогодні контроль над судовою системою належить голові Верховного Суду, адже на посаду голови суду призначаються судді лише Радою суддів. При цьому 70% членів Ради суддів займають адміністративні посади в судах.

Також заступник керівника Головної служби Секретаріату сказав, що низку керівних посад у судовій системі України займають родичі В.ОНОПЕНКА.

Крім того, І.ЖИЛКА зауважив, що спецоперація проти судді І.ЗВАРИЧА була здійснена співробітниками Служби безпеки України – «органу, який останнім часом піддавався критиці з боку уряду і персонально – прем`єр-міністра». «Більше того, саме БЮТ разом з Партією регіонів і комуністами спробували у вересні усунути в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА від влади, внісши зміни до Закону України «Про Службу безпеки України».

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

Між тим суддя стверджує, що «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

11 грудня до Верховної Ради України надійшло звернення Генеральної прокуратури щодо відсторонення І.ЗВАРИЧА від посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду.

12 грудня Рада суддів України звільнила І.ЗВАРИЧА з посади голови Львівського апеляційного адміністративного суду.

15 грудня ЗМІ повідомили, що Управління Служби безпеки України у Львівській області оголосило в розшук суддю І.ЗВАРИЧА, який зник із приватної клініки, де перебував на лікуванні.