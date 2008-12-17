Тимошенко змушує Пинзеника вдруге наступити на ті ж граблі?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає відставки міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА, бо він відмовляється подавати цілком нереальний бюджет. Таку думку в переданому УНІАН коментарі висловив народний депутат України, лідер партії "Єдиний центр" Ігор КРІЛЬ.

За його словами, "Ю.ТИМОШЕНКО потрібен бюджет кандидата в Президенти, а не бюджет, який допоможе країні вижити в умовах кризи. Щоб підготувати антикризовий кошторис, слід забути про рейтинги, навчитися приймати непопулярні, але важливі для країни, рішення, бути готовим до огульної критики. Таким є Віктор ЮЩЕНКО. Чи зможе Ю.ТИМОШЕНКО стати такою? Однозначно – ні».

Політик вважає, що тиск на В.ПИНЗЕНИКА зумовлений тим, що він відмовився "вдруге наступати на ті ж граблі й подавати, як це було цього року, цілком нереальний бюджет". «Проаналізувавши, як цілий рік країна змушена була обслуговувати бажання лідера БЮТ стати Президентом і до якої кризи це призвело, В.ПИНЗЕНИК відмовився брати на себе відповідальність за подальше підштовхування України до прірви. Не можна жити, не помічаючи кризу, як це намагається робити прем`єр», - зазначає І.КРІЛЬ.

Народний депутат прогнозує, що "невдовзі в уряді не залишиться тих, хто може критично оцінювати ситуацію і пропонувати рішення, які дійсно потрібні країні, а не лише прем`єру". За словами І.КРІЛЯ, «люди, яких засліплює манія величі та жага влади, не здатні почути розумну думку, навіть коли вона лунає з вуст партнера. Поки така людина буде «руководити» (від словосполучення «водити руками», адже керівництвом діяльність прем`єрки назвати язик не повертається), доти не варто чекати жодних змін на краще», - наголосив лідер "Єдиного центру".