Суд дозволив затримати Януковича і Захарченка у справі про викрадення архиєпископа УПЦ МП

Про це йдеться в ухвалах Печерського райсуду Києва від 3 січня 2017 року, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається у документах, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України, за фактом перевищення службових повноважень трьома колишніми високопосадовцями, а також ще двома особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира.

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Згідно з ухвалами, рішення прийняті з метою приводу трьох екс-посадовців до суду для участі в розгляді клопотань про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків із метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

Відповідальним, як зазначає слідство, за вирішення цих питань було визначено народного депутата Вадима Новинського. У подальшому за дорученням тодішнього міністра внутрішніх справ Захарченка керівництво ГУ МВС України у Києві почало збирати компрометуючі матеріали на осіб із найближчого оточення Сабодана з метою тиску на нього, а пізніше було здійснено викрадення двох монахинь та самого Драбинка, який тривалий час утримувався в різних місцях у Києві й Київської області під охороною співробітників МВС.

8 грудня 2016 р. Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Новинського.