Кріль: коаліція закінчилась там, де почались гроші олігархів

Відмова фракції Блоку Литвина денонсувати угоду між урядами СРСР і Кіпру про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна свідчить про те, що вони ставлять свої інтереси вище за коаліційні, і навіть державні. Про це заявив народний депутат, лідер партії "Єдиний центр" Ігор КРІЛЬ, коментуючи відмову Верховної Ради денонсувати вищеназвану угоду з Кіпром.

«Коаліція закінчилась там, де почались гроші олігархів», – заявив І.КРІЛЬ.

«Не голосування за даний законопроект депутатів фракції Блоку Литвина свідчить про те, що вони ставлять свої інтереси вище за коаліційні, і навіть державні, - зазначає політик. - Ще більш цинічно вчинили «тіньові коаліціанти» - комуністи. Вони вже вкотре довели всій країні, що у ВР обслуговують інтереси олігархів, а не робітників і селян, а з праці Маркса – засвоїли лише назву – «Капітал».

Політик нагадує, що Кіпр входить до трійки найбільших улюблених офшорів українських олігархів, де вони щорічно «відмивають» багатомільйонні суми. "За розрахунками Мінфіну, лише в 2007 році через існування договору з Кіпром держбюджет недоотримав 722,6 млн. грн. Як ви розумієте, реальна цифра значно вища офіційної. Ці гроші були б надзвичайно корисними для України в умовах кризи, однак депутати доклали зусиль, щоб вони так і не потрапили до державної скарбниці», - підсумовує І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Верховна Рада України не підтримала проект Закону «Про денонсацію угоди між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна». “За” проголосували лише 211 з 440 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували у повному складі фракції КПУ, Партії регіонів, а від фракції Блоку Литвина проголосував «за» лише один народний депутат.

Народний депутат від КПУ Адам МАРТИНЮК зазначив, що комуністи не могли голосувати за денонсацію цієї угоди, оскільки вона підписувалася у СРСР, а президентом Кіпру є комуніст.

За словами заступника міністра фінансів Дениса ФУДАШКІНА, відповідно до цієї угоди, від оподаткування звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, в тому числі дивіденди, відсотки, роялті, доходи від відчуження майна.

Він зазначив, що цією угодою створено сприятливі можливості для резидентів України цілком легально, без будь-якого оподаткування, виводити за кордон значні суми коштів. За словами Д.ФУДАШКІНА, положення угоди використовуються багатьма українськими підприємствами для створення різних схем мінімізації податкових зобов’язань.

Українська сторона ще з квітня 1997 року веде переговори щодо укладення українсько-кіпрської конвенції, але Кіпр затягує переговори.

Д.ФУДАШКІН зазначив, що кіпрська сторона мотивує непідписання конвенції тим, що, мовляв, на сьогодні діє угода, і лише після її денонсації можливе підписання нової.

У парламенті була здійснена ще одна спроба голосування за денонсацію угоди, але результативного голосування не відбулося.