Голова Національної поліції України Іван Вигівський також поділився кількома деталями.

Нацполіція показала кадри з затримання підозрюваного чоловіка у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Голова Національної поліції України Іван Вигівський опублікував фото на своїй сторінці в Facebook і зазначив, що підозрюваний намагався переховуватись на Хмельниччині.

Вигівський зазначає, що чоловік тривалий час готувався, стежив за Парубієм.

"Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. 30 серпня у Франківському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося", - написав очільник поліції.

Для його розшуку були задіяні поліцейські Львівщини та центрального апарату НПУ.

"Зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано. Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід", - пише Вигівський.

Він подякував всім, хто день і ніч працював над розкриттям злочину та затриманням: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, колегам з СБУ та прокуратури.

Вбивство Андрія Парубія - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько опівночі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про затримання ймовірного вбивці народного депутата Андрія Парубія.

Трохи пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, який доповів йому про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, За словами глави держави, вже отримано перші показання підозрюваного.

Вбивство Парубія відбулося 30 серпня. У Львові невідомий, переодягнений кур'єром, застрелив народного депутата просто на вулиці. У мережі оприлюднили відео з моментом вбивства Парубія.

Народний депутат Володимир В'ятрович того ж дня сказав, що Парубій уже раніше пережив замах на своє життя. В'ятрович додав, що десь в 2015-2016 роках була спроба вбити його гранатою. За його словами, Парубій був у списку на ліквідацію з боку Росії ще з 2022 року. Нардеп додав, що у Парубія певний час була охорона, але з якихось причин її зняли.

