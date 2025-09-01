Зазначається, що трейдери очікують на зустріч ОПЕК+ 7 вересня.

У понеділок, 1 вересня, ціни на нафту знизилися. Побоювання щодо зростання видобутку та впливу мит США на попит компенсували перебої в постачанні, спричинені загостренням у війні Росії проти України.

Агентство Reuters пише, що ціна нафти марки Brent впала на 30 центів, або 0,44%, до 67,18 долара за барель, а ціна нафти марки West Texas Intermediate - на 28 центів, або 0,44%, до 63,73 долара за барель. Очікується, що торгівля буде млявою через свято в США.

При цьому ринки занепокоєні поставками російської нафти. Згідно з даними з відстеження танкерів від аналітиків ANZ, щотижневі поставки з російських портів впали до чотиритижневого мінімуму в 2,72 млн барелів на добу.

Відео дня

Однак, за словами трейдерів, експорт російської нафти в Індію у вересні має зрости, попри вторинні мита США проти Делі за купівлю нафти в Москви.

"Зустріч Моді (прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, - УНІАН) з Путіним (російський диктатор Володимир Путін, - УНІАН) у Китаї буде уважно відслідковуватися, особливо у світлі тиску з боку США", - сказав генеральний директор Moomoo Australia Майкл Маккарті.

Опитування Reuters від 29 серпня засвідчило, що ціни на нафту навряд чи значно зростуть із поточних рівнів цього року, оскільки зростання видобутку провідними виробниками збільшує ризик надлишку, а погрози запровадження мит з боку США стримують зростання попиту.

Інвестори очікують зустрічі 7 вересня між членами Організації країн-експортерів нафти та їхніми союзниками (ОПЕК+, УНІАН), щоб отримати додаткові сигнали щодо постачання.

Тим часом, згідно з даними, опублікованими 29 серпня Управлінням енергетичної інформації, виробництво сирої нафти в США в червні досягло рекордного рівня, збільшившись на 133 000 барелів на добу до 13,58 млн барелів на добу.

Постачання російської нафти в Індію - головні новини

Президент США Дональд Трамп розкритикував Індію за закупівлю російської нафти. Ба більше, з 27 серпня він подвоїв мита щодо Делі з цієї причини.

Незважаючи на повідомлення про збільшення митних тарифів, Індія планує збільшити експорт російської нафти у вересні. Росія знижує ціни на "чорне золото", щоб продати якомога більше, тому що не може переробляти такі обсяги після атак українських дронів на НПЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: