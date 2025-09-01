За словами прем'єр-міністра Індії, розмови з російським диктатором завжди є "глибокими".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оприлюднив світлину, на якій він разом з російським диктатором Володимиром Путіним їде в автомобілі на двосторонню зустріч під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї, передає Sky News.

"Після завершення роботи на саміті ШОС президент Путін і я разом поїхали на місце проведення нашої двосторонньої зустрічі. Розмови з ним завжди є глибокими", - написав він на своїй сторінці у соцмережі X.

Індія і війна в Україні - останні новини

Відомо, що Індія під керівництвом Моді продовжує купувати російську нафту впродовж всього повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Цього року президент США Дональд трамп намагався тиснути на Індію та інші країни, аби вони скоротили іморт нафти за допомогою мит.

Водночас 30 серпня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив свою підтримку мирного врегулювання щодо припинення війни в Україні. Тоді український лідер висловив надію, що ця ідея буде почута на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.

Також в офіційній заяві офісу Моді повідомили, що президент України підтримує погляд прем'єр-міністра Індії щодо останніх подій, які пов'язані з Україною. Крім того, Моді запевнив, що підтримує зусилля, які спрямовані на якнайшвидше припинення вогню.

